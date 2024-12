Coupe de France : les supporters marseillais interdits de déplacement

Oh, mais quelle surprise.

Le couperet est tombé ce vendredi matin : les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas se déplacer à Saint-Étienne dimanche pour le 32e de finale de Coupe de dimanche. Cette décision émane d’un arrêté du ministère de l’Intérieur paru aujourd’hui au Journal officiel. Dans ce dernier, Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a justifié ce choix : « Un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe. […] Les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters stéphanois à l’occasion des rencontres entre l’ASSE et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent à Saint-Étienne, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par le préfet de la Loire. »

Privés deux fois de déplacements à Geoffroy-Guichard en moins d’un mois

Toujours selon Retailleau, l’arrêté du préfet de la Loire portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au stade Geoffroy-Guichard et en centre-ville de Saint-Étienne pour les supporters de l’OM n’était donc pas suffisant. Pour rappel, les supporters phocéens n’avaient déjà pas pu assister au match de Ligue 1 entre les deux équipes le 8 décembre dernier, qui s’était soldé par une solide victoire marseillaise (0-2).

Pour une fois, Rachid Zeroual n’y est pour rien.

