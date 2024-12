Revivez Saint-Etienne-Marseille (0-4)

ET C'EST TERMINEEEEEE !!! C'est une nouvelle fois l'OM qui l'emporte à Geoffroy-Guichard mais en doublant son score initial cette fois avec un cinglant 4 à 0, où jamais les Stéphanois n'ont été en mesure de rivaliser. Les Olympiens continuent leur route en Coupe de France et connaîtront leur adversaire à 20h. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur SoFoot.com, en attendant prenez soin de vous ! Ciaoooo les potes !