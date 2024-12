Le nouvel entraîneur de Saint-Étienne veut y voir une « identité claire »

Sainté qui ?

« Il va falloir mettre en place une discipline et une éthique de travail. Quand ce sera en place, on pourra chercher à se développer et j’espère alors qu’on pourra commencer à voir une identité claire. Les deux vont vraiment de pair, la réputation du club et son style de jeu. » Présenté ce vendredi (contre l’avis des lecteurs de SoFoot.com), le nouvel entraîneur de Saint-Étienne Erik Horneland a clamé ses intentions, et elles plairont à Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Benjamin Bouchouari : « Pour moi, il est important d’avoir un style de jeu offensif, c’est ce qu’attendent les fans. » Les Verts sont actuellement 16es de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur Le Havre, 17e. Il n’y a pas le feu au Forez, mais Erik Horneland a le mérite d’avoir entraîné le SK Brann, club de la ville norvégienne de Bergen signifiant… « incendie » en VF.

Celui qui aura 50 ans en mars a glissé un mot pour les supporters stéphanois : « Je vais essayer d’apporter de la passion et de l’intensité à ce club fantastique. Il y a une base de supporters très forte. J’utilise souvent ce terme, c’est cette base forte qui peut littéralement mettre de l’essence dans le moteur de l’équipe. » Il arrive pour s’inscrire « sur le court terme mais surtout sur le long terme. » Il pourra compter pour cela sur l’aide de Hassan El-Fakari, son adjoint, qui a évolué cinq ans à Monaco.

🎙️ Eirik Horneland : "Nous sommes conscients de la situation actuelle, il nous suffit de regarder le classement. Notre rôle est de développer cette équipe à court terme, pour en tirer des bénéfices à long terme. Ce sera un travail au jour le jour." pic.twitter.com/28ATbVn9qp — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 20, 2024

Il peut dire n’importe quoi sur son identité, personne n’a vu ses matchs.

