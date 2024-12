L’AS Saint-Étienne sanctionnée à la suite des incidents survenus face à l’OM

Ce sera seul face au monde.

Alors que l’ASSE s’apprête de nouveau à recevoir l’OM, mais cette fois-ci pour le compte de la Coupe de France, la commission de discipline de la LFP est revenue sur les faits qui se sont produits lors de la défaite des Verts face aux Marseillais en Ligue 1 (0-2). Cette rencontre, où le peuple stéphanois a célébré la Sainte-Barbe, les 25 ans de l’Avant-Garde des Magic Fans et le jubilé (non anticipé) d’Olivier Dall’Oglio, entraîneur limogé depuis, avait été marquée par le craquage d’environ 450 fumigènes par les deux kops, plongeant le stade Geoffroy-Guichard dans un brouillard insondable.

La sanction est tombée pour l’ASSE

Déjà en sursis, l’ASSE a été convoquée à la commission disciplinaire afin de prendre connaissance de sa sanction. Le verdict est que le Chaudron devra se passer de ses tribunes Charles-Paret et Jean-Snella lors des rencontres face à Reims et Nantes en janvier. Plongé dans la tourmente, Saint-Étienne devra poursuivre la lutte pour son maintien sans ses kops jusqu’à la réception du Stade rennais en février. De plus, cette sanction aura un impact financier pour le club.

Si Sainté n’a peut-être pas besoin de coach, il a clairement besoin de ses supporters.

Sondage : Saint-Étienne a-t-il vraiment besoin d’un coach ?