Pronostic Saint-Étienne OM : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Face à Saint-Étienne, l’OM passe sans encombre

De retour en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a connu une première partie de saison compliquée, terminée à la 16e place, soit celle de barragiste. Tout reste possible pour le club du Forez, puisqu’il n’accuse que 4 points de retard sur le 12e. Récemment, les Verts ont été justement surclassés à Geoffroy-Guichard par l’Olympique de Marseille (2-0). Le week-end dernier, le club stéphanois a subi un nouveau revers à Toulouse (2-1) en livrant une prestation intéressante, marquée par le premier but de Stassin sous ses nouvelles couleurs. À quelques jours du début de la trêve hivernale, les nouveaux actionnaires de l’ASSE ont décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio qui paye les mauvais résultats de sa formation. Sainté vient de faire signer l’entraîneur norvégien Horneland, mais sera dirigé ce dimanche par Huard, le responsable du centre de formation. Le coach intérimaire va tenter de réveiller ses hommes à l’orée de recevoir Marseille en Coupe de France. Il pourrait apporter quelques retouches dans son XI, mais devrait s’appuyer sur les éléments qui apportent satisfaction comme Bouchouari, Larsonneur et redonner sa chance à Stassin.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

2e de Ligue 1, Marseille a vu le PSG signer une très belle opération ces derniers jours en remportant ses deux chocs face à Lyon et Monaco. À la suite de ces prestations, le club de la capitale a pris ses distances et compte aujourd’hui 10 points de plus que l’OM qui accuse 1 match en retard. L’arrivée de De Zerbi a apporté beaucoup d’enthousiasme sur la Canebière et son équipe montre des choses intéressantes, notamment en déplacement où elle possède le meilleur bilan du championnat. Facile vainqueur donc à Geoffroy-Guichard il y a 15 jours (0-2), Marseille a ensuite perdu des points au Vélodrome face à Lille (1-1) en étant rejoint en fin de rencontre. Pour cette rencontre de Coupe de France, De Zerbi pourrait donner du temps de jeu à des éléments moins utilisés, notamment pour relancer les Wahi ou Brassier. Mais non engagé en Coupe d’Europe, le club olympien ne va sans doute pas galvauder ce rendez-vous de la Coupe de France et pourrait aligner d’entrée son meilleur buteur Greenwood (10 buts). Largement supérieur il y a 2 journées de cela, Marseille devrait s’imposer tranquillement face à une équipe de l’AS Saint-Étienne qui attend son nouvel entraîneur.

► Le pari « Victoire Marseille » est coté à 1,49 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 198€ (298€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Greenwood buteur » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Saint-Étienne – OM

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Saint-Étienne – OM sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Saint-Étienne OM avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Saint-Étienne OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Coupe de France : les supporters marseillais interdits de déplacement