Alexandre Lacazette offre le derby à l'OL

OL 1-0 ASSE

But : Lacazette (29e) pour les Gones.

Il y a onze ans jour pour jour à Geoffroy-Guichard, et les supporters lyonnais en font encore des rêves humides, Jimmy Briand, présent au Groupama Stadium ce dimanche soir, offrait le derby à l’OL à la 90e+3 minute. Star de ce match au dénouement légendaire, le but de l’ancien Rennais avait totalement éclipsé l’ouverture du score… d’Alexandre Lacazette. Le 10 novembre 2024, c’est bien l’enfant de Tola Vologe qui a offert ce derby, le premier depuis janvier 2022, à son équipe de coeur (1-0), et dont le but restera dans les livres d’histoire. Un succès mérité pour les Gones, qui auraient quand même pu regretter de ne pas s’être mis plus à l’abri, mais qui les fait remonter à la 5e place du classement, à deux points du podium.

Fumée, retourné et coup de genou

En athlétisme, on appelle ça un faux départ. N’y voyant plus rien sur la pelouse lyonnaise, la faute à un craquage massif de fumigènes de la part du virage sud au coup d’envoi, l’arbitre a décidé d’arrêter le jeu après seulement une minute. Il a bien fallu cinq minutes pour que la fumée se dissipe et que le 125e derby de l’histoire commence réellement. Peut-être refroidis par cet arrêt de jeu, les Gones n’ont pas entamé la partie sur un rythme dingue. C’est même Saint-Étienne qui s’est créé la première opportunité du match, avec une frappe d’Augustine Boakye capté tranquillement par Lucas Perri (11e). Et en ajoutant la tête de Lucas Stassin, passée tout proche du poteau du portier brésilien (22e), on obtient la totalité des opportunités stéphanoise dans ce premier acte.

Parce que cette tête du jeune attaquant belge a réveillé l’OL. Gautier Larsonneur est contraint de réaliser un monumental arrêt devant Corentin Tolisso, à la réception d’un centre puissant de Jordan Veretout. Dans la foulée, c’est le poteau qui a sauvé l’ancien gardien brestois après une frappe croisée de Lacazette (26e). La gardien stéphanois a encore eu du boulot deux minutes plus tard lorsqu’il a dû détourner en corner la tentative de Malick Fofana (28e). C’est sur ce même corner que les Gones ont trouvé l’ouverture, alors que Lacazette a prolongé du genou un retourné un peu foiré de son copain Tolisso (1-0, 29e). Un but qui a récompensé le gros temps fort des hommes de Pierre Sage, qui auraient pu prendre deux buts d’avance si Duje Ćaleta-Car, seul devant la cage, avait eu une formation de numéro 9 (36e).

Mais au retour des vestiaires, les Lyonnais se sont totalement arrêtés de jouer. Sans doute pour forcer les Verts à sortir et à prendre des risques dans le pressing. Il n’empêche que pendant le premier quart d’heure de la seconde période, les locaux ont joué avec le feu, même s’ils n’ont finalement pas concédé d’occasion importante. Ce deuxième quart d’heure de pause passé, les Lyonnais ont repris la maîtrise de leur sujet. Ce qui aurait pu être concrétisé par Fofana, qui a finalement trouvé la cuisse de Larsonneur (74e). Mais Sainté s’est créé dans la foulée sa meilleure occasion de la soirée, avec Ibrahim Sissoko, parti seul défier Perri, finalement vainqueur d’un duel décisif (76e), ce qui lui vaudra d’avoir son nom scandé par les travées lyonnaises. Tout comme Larsonneur, pour d’autres raisons. Ce qui le poussera peut-être à rater son contrôle devant Georges Mikautadze, et offrir un but tout fait à Ernest Nuamah… Finalement refusé pour une main du Géorgien (81e). Les filets ne trembleront plus et les Lyonnais s’emparent de ce derby, resté dans les limites du fair-play.

OL (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, Ćaleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout (Tessmann, 65e), Matić (Nuamah, 65e), Tolisso – Cherki (Mata, 79e), Lacazette (Mikautadze, 79e), Fofana (Zaha, 86e). Entraîneur : Pierre Sage.

ASSE (4-3-3) : Larsonneur – Maçon (Appiah, 78e), Batubinsika, Nadé, Pétrot – Ekwah, Bouchouari (Amougou, 87e), Mouton (Moueffek, 78e) – Boakye (Wadji, 78e), Stassin (Sissoko, 62e), Davitashvili. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

