L’amour fou, le retour.

En marge du derby Lyon-Saint-Étienne, de retour en Ligue 1 mille jours après, John Textor a encore fait parler de lui dans les colonnes de L’Équipe. Forcément, le propriétaire de l’OL, qui s’apprête à connaître son tout premier derby, se devait de se montrer incisif vis-à-vis de l’éternel rival des Gones : « C’est l’une des rares occasions de jouer contre Saint-Étienne, vu qu’ils reviennent seulement de Ligue 2. C’est important de gagner pour voir la fierté sur le visage des supporters. Cette année, on doit gagner les deux derbys. On doit vraiment faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais ça doit être notre objectif. C’est ce que veulent nos fans, et c’est ce que je veux. Être respectueux, tout en les humiliant définitivement. »

Ok Seth Gueko.

