Leonardo Jardim retrouve un banc au soleil

Jardim d’hiver.

La direction d’Al-Aïn n’a pas perdu de temps. Moins de 24 heures après le licenciement d’Hernán Crespo, lourdé après la taule contre Al-Nassr en Ligue des champions asiatiques (5-1), le club émirati a annoncé la signature de Leonardo Jardim ce vendredi. L’ancien magicien de Monaco signe « jusqu’à la fin de la Coupe du monde des clubs 2025 », comme l’annonce le club sur son compte X.

Sur le banc du club émirati, actuellement 8e du championnat local, le Portugais doit renverser une saison pour le moment mal embarquée. Visiblement friand du soleil de la région, ce dernier signe dans un quatrième du Moyen-orient.

Al Ain FC announces the signing of Portuguese coach Leonardo Jardim until the end of the FIFA Club World Cup 2025 📄🤝 pic.twitter.com/5QApFn6r2H

— Al Ain FC (@alainfcae_en) November 8, 2024