Kewell prend l'avantage sur Crespo en Ligue des champions asiatique

La revanche d’Istanbul.

Yokohama a renversé Al Ain lors du match aller de la finale de Ligue ses champions asiatique ce samedi (2-1). L’équipe émiratie, entraînée par Hernan Crespo, a sorti Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en quarts de finale, puis Al-Hilal et Jorge Jesus en demies. Elle a mené pendant la quasi totalité de la rencontre grâce à un but de Mohammed Al Baloushi (12e). Seulement, Harry Kewell, champion d’Europe en 2005 avec Liverpool, a l’habitude de retourner des finales… encore plus quand Crespo, ancien Milanais, est dans l’équipe adverse.

Les Marinos ont ainsi eu le dernier mot grâce à Asahi Uenaka (72e) et Kota Watanabe (84e), qui leur ont offert un précieux avantage en vue de la deuxième manche, dans deux semaines, aux Émirats. Yokohama espère succéder à Urawa au palmarès et remporter son premier titre continental.

Very (Ke)well !