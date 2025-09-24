Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Raucourt ASR vs Ecly AEP

Marquer en première intention après une chandelle, en voilà une mission impossible. Sans gadget ni flingue, mais juste avec son talent, l’avant-centre d’Ecly y est pourtant parvenu. À la suite d’une passe en cloche pas loin de toucher la planète Mars, le numéro 9 envoie une reprise de volée légendaire dans la lucarne opposée. Sonné, le gardien a certainement dû subir le protocole fantôme.

2/ FC LTMV vs ETS Linars

ETS = étincelant, talentueux, surdoué, trois mots qui définissent bien cette action de grande classe. Après un débordement sur le côté gauche, l’ailier de Linars délivre un centre dangereux au second poteau. Esseulé dans la surface, le numéro 9 charentais garde la lucidité de Nwankwo Kanu. Il contrôle, fait vriller son adversaire et envoie une frappe enroulée puissante, et surtout imparable pour le portier de LTMV.

3/ Libourne vs FC Rive Droite

Lors de ce face-à-face, le numéro 7 du FC Rive Droite a coulé le défenseur de Libourne au fond de la Garonne. Grâce à un flip-flop un peu chanceux, l’ailier pousse le cuir entre les jambes de son vis-à-vis. Un petit pont dévastateur avant de tromper le gardien adverse d’un tir petit filet opposé. Le maillot retiré en guise de célébration ? On valide évidemment.

4/ FCS vs Saint-Jean

Christophe Jallet, sors de ce corps. Occupé à commenter le choc Arsenal-Manchester City ce week-end, l’auteur du centre tir mythique contre la Biélorussie a raté ce copier-coller. Comme l’ancien du PSG, le joueur du FCS foire complètement son centre… qui finit sa course au fond des filets juste devant le boulodrome. Sur ce coup-là, le « tu tires ou tu pointes » s’est métamorphosé en « tu centres ou tu frappes » ?

5/ Excelsior vs Gri-Gri Pilotin FC

Surpris par le rythme effréné de ce duel martiniquais, le caméraman a juste filmé la fin de l’action et la célébration. Et à vrai dire, il n’avait pas totalement tort, tant la célébration est inoubliable comparé au but. Après avoir fait trembler les filets, la réincarnation de Bafétimbi Gomis a célébré comme l’ancien de Swansea. Mention spéciale à la défense de Gri-Gri Pilotin qui passe dans cette série de buts amateur deux week-ends de suite. Au pilori !

