Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ CS Chateauneuf DE vs FC Larnage Sevres

À première vue, ce match ressemble plus à un défilé raté de la Fashion Week qu’à une rencontre de la Coupe René Giraud d’Ardèche. Les maillots tigrés de Châteauneuf et l’ensemble rouge violet blanc de Larnage piquent les yeux et ne risquent pas de se retrouver sur Dégaine de sitôt. Heureusement, le numéro 12 du FCLS est parvenu à redonner du baume au cœur à ce match grâce à un retourné acrobatique de grande classe. Un geste extraordinaire, surtout pour un joueur d’1,70m.

2/ FC La Chapelle vs Boulogne

Le spécialiste des coups de pied arrêtés Nicolas Jover aurait donc quitté Arsenal pour distiller ses conseils aux U17 de Boulogne Côte d’Opale. Prêt à faire basculer son destin à tout jamais, le numéro 10 nordiste a tiré ce corner comme si c’était le dernier de sa jeune carrière. Résultat : un effet rentrant imparable pour le gardien, bloqué par la présence des adversaires autour de ses cages.

3/ Gri-Gri Pilotin FC vs L’Intrépide

Grâce à ce but, les Martiniquais de L’Intrépide nagent en plein bonheur. Sur un corner joué à deux, le numéro 3 délivre un centre à l’entrée de la surface pour son coéquipier. Un peu foufou, il tente un retourné acrobatique un peu mou. Par miracle, le cuir passe entre la meute de défenseurs, rebondit et termine par tromper le gardien de Gri-Gri Pilotin. Fort de café.

4/ Saint Jores AS vs EL de Tocqueville

Après une récupération de balle dans les 30 derniers mètres, le meneur de jeu de Saint Jores délivre un caviar sur un coup du foulard. Servi en profondeur à la suite de ce service cinq étoiles, son avant-centre conclu d’une frappe puissante au-dessus de la tronche du gardien de Tocqueville.

5/ Saint-Quentin PTS vs La Montoye FC

À la bagarre pour enfin égaliser dans cette rencontre de la Coupe de France, le milieu de terrain de Montoye gratte le ballon avant de servir son ailier grâce à sa patte droite. Dans une position excentrée, l’attaquant du club de Rainneville envoie une reprise de volée splendide sous la barre du pauvre portier de Saint-Quentin PTS, visiblement en PLS après ce boulet de canon.

