Ligue Europa : Antony sauve le Betis, le Feyenoord et Fenerbahçe déjà battus

Ligue Europa : Antony sauve le Betis, le Feyenoord et Fenerbahçe déjà battus

Les trois coups sont frappés !

La saison de Ligue Europa est officiellement ouverte et le premier choc a tenu ses promesses. Malgré une domination de Nottingham Forest durant la majeure partie du match, le Real Betis a réussi à accrocher le point du nul grâce à l’inévitable Antony (2-2). Avant ça, Igor Jesus avait répondu d’un doublé à l’ouverture du score de Cédric Bakambu. Si le scénario reste amer pour les Anglais, ce point pris sur le terrain du récent finaliste de Ligue Conférence devrait compter.

Des noms bien connus

Parmi les autres épouvantails de cette C3, Fribourg n’a pas forcé pour disposer du FC Bâle (2-1), malgré la réduction du score de Philip Otele, signant par la même occasion le but de la soirée avec une frappe enroulée parfaite. De leur côté, le Feyenoord a été surpris par Braga (1-0) et Fenerbahçe a été dominé par le Dinamo Zagreb (3-1), lors d’une soirée où Ederson a failli terminer dans une vidéo gag à cause d’une glissade alors que Milan Škriniar, lui, s’est bien montré fautif sur le deuxième but adverse.

Au rayon des joueurs passés par les cinq grands championnats, Marko Arnautović a répondu à Kelechi Iheanacho, mais l’Étoile rouge de Belgrade et le Celtic FC ne se sont pas départagés (1-1). Plus tôt dans la soirée, Midtjylland avait signé le premier succès de la compétition grâce à deux boulettes du gardien de Sturm Graz, Oliver Christensen (2-0).

Les Autrichiens feront partie de ceux que Nice devra surveiller pour ne pas terminer dernier.

Midtjylland 2-0 Sturm Graz

Buts : Christensen (CSC 7e), Diao (88e)

PAOK Salonique 0-0 Maccabi Tel-Aviv

Real Betis 2-2 Nottingham Forest

Buts : Bakambu (15e), Antony (85e) pour les Espagnols // Jesus (18e, 23e) pour les Anglais

Braga 1-0 Feyenoord

But : Navarro (79e)

Étoile rouge de Belgrade 1-1 Celtic

Buts : Arnautović (65e) pour les Serbes // Iheanacho (56e) pour les Écossais

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Buts : Beljo (21e, 50e), Bakrar (90e+5) pour les Croates // Szymanski (25e) pour les Turcs

Fribourg 2-1 Bâle

Buts : Osterhage (31e), Eggestein (57e) pour les Allemands // Otele (84e) pour les Suisses

Malmö 1-2 Ludogorets

Buts : Berg Johnsen (78e) pour les Suédois //Stanić (SP 8e), Bile (23e) pour les Bulgares

Les supporters de Nottingham Forest bloqués par une cafetière en feu

