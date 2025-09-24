Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison

Auteur d’un début de championnat décevant, Nice retrouve la Ligue Europa ce mercredi face à l’AS Roma. Une rencontre qui s’annonce corsée, mais pour autant, il y a des raisons de croire que les Aiglons vont être bien moins ridicules que la saison passée en Europe.

→ Parce qu’ils ne peuvent pas faire pire

Auteur d’une campagne de Ligue Europa désastreuse la saison dernière, avec trois nuls et cinq défaites en huit matchs, Nice doit se rattraper. Si la marche pour la Ligue des champions était bien trop haute face à Benfica, les Aiglons retrouvent la C3 pour la deuxième année consécutive avec la dalle, à en croire la conférence de presse d’avant-match de Franck Haise. « On ne va pas revenir sur la saison dernière, refaire l’histoire, a posé l’ancien coach du RC Lens. Je ne vais pas redonner des explications parce que tout le monde s’en fout. Ce qui compte, c’est de vivre pleinement ce premier match et même tous les matchs. C’est une chance d’avoir des matchs comme cela à vivre. Il faut croquer dedans. »

Bon, sur le papier, le calendrier est tout sauf simple avec les réceptions ce mercredi de la Roma de Gasperini, vainqueur de la C3 2024 et déjà très en forme en ce début de saison (trois victoires pour une petite défaite en Serie A), puis Braga (Portugal), Fribourg (Allemagne) et Go Ahead Eagles (Pays-Bas). Sans parler des déplacements : Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquie), Celta de Vigo (Espagne) et enfin les Bulgares du Ludogorets Razgrad. Un « groupe très difficile », comme l’a avoué Dante, mais heureusement une victoire et un nul suffiront pour faire mieux que la saison dernière.

→ Franck Haise doit rectifier le tir

L’annonce de la prolongation de Franck Haise début septembre a surpris. Déjà sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien druide des Sang & Or a prolongé son bail jusqu’en 2029, malgré un début de saison maussade, faisant plutôt croire à une volonté d’éteindre l’incendie qu’autre chose. Pourtant, il est difficile d’imaginer l’ancien formateur du Stade rennais faire de vieux os à Nice. C’est dans ce contexte que Haise va devoir regagner du crédit en prouvant qu’il n’a pas perdu ses qualités de technicien, qui avaient mené le RCL à perdre le championnat de deux petits points face au PSG en 2022-2023. « Au-delà des résultats, il y a, dans ce que je vois à l’entraînement, des choses bien plus positives qu’à une époque, assurait-il. Après, il faut le retranscrire à chaque match, c’est ça mon principal défi. La qualité dans le groupe, il y en a, aucune ambiguïté là-dessus. » Cette campagne peut être un tournant pour sa carrière. Francky sait ce qu’il lui reste à faire.

→ L’infatigable capitaine Dante

Avec son sourire Colgate communicatif, Dante, qui est à l’aube de sa retraite, continue d’être le phare du Gym. C’est simple, cette saison, Nice a toujours concédé un but sans le défenseur central brésilien quand, en sa présence, Yéhvann Diouf n’a pas pris le moindre pion. Pour sa neuvième saison avec le club azuréen, Dante reste, même à 41 ans, une des grandes forces des Aiglons. Son début de championnat a été gâché par une blessure au genou, mais ce dernier assure « aller beaucoup mieux ». Il apportera toute sa détermination à un groupe qui en a bien besoin : « Le plaisir, ça veut dire de travailler ensemble, faire les efforts les uns pour les autres et montrer que l’on est une équipe soudée, unie, courageuse, a rappelé le capitaine niçois. Il n’y a pas de calcul à faire. […] On doit regarder devant. On veut montrer qu’on a des valeurs, une identité et garder tout ça jusqu’au bout. » Autre bonne nouvelle, mis à part les absents de longue durée (Abdelmonem et Ndayishimiye), tous les joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine. Aucune excuse donc pour ne pas offrir une belle dernière danse européenne à la plus belle chevelure de la Côte d’Azur.

→ Les petits coups de pouce de l’aéroport de Nice

Prendre l’avion et arriver avec trois heures de retard, c’est un coup dur que pratiquement tout le monde a déjà expérimenté. Mais la veille d’un match de Coupe d’Europe, ça peut être un poil déstabilisant. Une mésaventure qu’a connue Benfica avant le tour préliminaire aller de la C1. Conséquence : une reconnaissance de pelouse loupée. Une technique que le Gym pourrait réutiliser dans les semaines à venir pour perturber ses adversaires. En revanche, il ne faudra pas pousser le bouchon trop loin, histoire d’éviter que la mauvaise blague ne tourne mal. Comme lorsqu’une collision entre deux avions a été évitée de justesse dans le même aéroport dimanche.

→ L’Allianz Riviera va sonner moins creux

La dernière réception européenne du Gym, où l’enjeu était inexistant, avait de quoi donner le cafard. Déjà éliminé, Nice n’avait attiré que 4 272 spectateurs, dont environ 800 supporters adverses face à Bodø/Glimt, ce qui n’était pas loin d’être sa pire affluence. Face à une capacité bien trop grande (36 178 places) par rapport à l’engouement autour de l’équipe, les têtes pensantes niçoises se sont donc activées fin mai pour pondre une solution : une jauge à 27 000 pour « dynamiser l’affluence ». En moyenne cette saison, les trois premières réceptions des Aiglons (Toulouse, Auxerre et Nantes) en Ligue 1 n’ont rassemblé que 21 828 spectateurs. Pas ouf, mais au moins ça sonne un poil moins creux, et cela devrait donner l’illusion aux joueurs d’être un peu plus encouragés. Aucun doute que face à la Roma, l’affluence sera digne de l’affiche. Il ne reste maintenant plus aux hommes de Franck Haise qu’à l’être aussi.

L’objectif de Nice en Ligue Europa selon Franck Haise : « Prendre beaucoup de plaisir »