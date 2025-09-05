Franck Haise prend du rab à Nice

Il est visible à l’Haise.

Avec le début de saison poussif du Gym (reversé en C3, deux défaites en trois matchs de Ligue 1), la situation de Franck Haise au poste d’entraîneur suscitait des interrogations. Agacé en conférence de presse et parfois défaitiste, voir ce vendredi le Normand prolonger chez les Aiglons jusqu’en 2029 est presqu’étonnant. Mais pour le club, « le choix est symbolique et en dit long sur une confiance mutuelle et une envie de vivre l’avenir ensemble. »

Franck Haise, 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍️ — OGC Nice (@ogcnice) September 5, 2025

Alors qu’il lui restait deux ans de contrat, Haise affiche beaucoup d’ambitions et de détermination avec ces deux années supplémentaires : « Dans un contexte challengeant pour le football français, et avec un calendrier européen de haut niveau qui nous donne plus que jamais envie d’affirmer notre football, il n’y a de vertu que dans le travail, la solidarité et la combativité, au niveau des joueurs, du staff, de la direction et de l’ensemble du club. » Lilian Nalis et Johann Ramaré, entraîneurs adjoints indissociables de Franck Haise, prolongent également leur contrat jusqu’en 2029. Si des doutes subsistaient à Nice, ces officialisations peuvent, pour un temps, rassurer les supporters avant la reprise du championnat face à Nantes.

