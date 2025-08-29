Nice hérite de la Roma, de Porto et d'un déplacement à Fenerbahçe

Les Aiglons vont-ils enfin survoler l’Europe cette saison ?

Piteusement éliminé des barrages de la Ligue des champions contre le Benfica au début de la saison, l’OGC Nice se retrouve en Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive. Suite au tirage au sort de ce vendredi, le Gym connaît ses adversaires. À l’Allianz Riviera, les hommes de Franck Haise affronteront les habitués des compétitions européennes, Braga. Nice hérite d’un autre club portugais avec le FC Porto pour des retrouvailles avec son ancien entraîneur entre 2023 et 2024 Francesco Farioli, aujourd’hui coach des Dragões.

Un déplacement bouillant à Istanbul

Comme autre gros morceau, le Gym affrontera l’AS Roma du vainqueur de la C3 2024 avec l’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Les Allemands de Fribourg et les surprenant néerlandais du Go Ahead Eagles se déplaceront également dans les Alpes-Maritimes. De leur côté, les Aiglons voyageront dans la fournaise du Şükrü Saracoğlu pour affronter Fenerbahçe, sans son entraîneur José Mourinho. Enfin, deux rencontres à l’extérieur plus abordables, le Celta Vigo et les Bulgares du Ludogorets Razgrad. Malgré ce programme corsé, le Gym tentera de faire mieux que la triste 35e place de la saison dernière.

