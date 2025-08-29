S’abonner au mag
José Mourinho et Fenerbahçe, c’est fini

ARM
The Special Out.

Coup de tonnerre à Istanbul : Fenerbahçe s’est séparé ce vendredi de son entraîneur José Mourinho. Dans son communiqué, le club turc a sobrement remercié le tacticien portugais « pour son engagement » et lui a souhaité « une belle réussite dans sa carrière ». Pas plus d’informations pour le moment. L’annonce intervient deux jours après la défaite de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions face au Benfica, entraînant son reversement en Ligue Europa.

Une saison puis s’en va

Son licenciement est pour le moins inattendu. À la suite de la défaite contre le club lisboète, le Special One s’était montré lucide quant à la performance de ses joueurs : « L’équipe la plus forte a gagné. […] Nous avons fait preuve d’un bon état d’esprit et avons réagi en seconde période. Mes joueurs ont tout donné. » Son réalisme n’aura visiblement pas convaincu les dirigeants stambouliotes de le conserver sur le banc. Une saison et 62 matchs après son arrivée en Turquie, il n’aura pas eu l’occasion de faire connaissance avec le vice-président du club, ni de gagner la SüperLig tant convoitée par le club stambouliote.

L’occasion ou jamais de faire son retour au Portugal ?

