José Mourinho et Fenerbahçe, c’est fini

The Special Out.

Coup de tonnerre à Istanbul : Fenerbahçe s’est séparé ce vendredi de son entraîneur José Mourinho. Dans son communiqué, le club turc a sobrement remercié le tacticien portugais « pour son engagement » et lui a souhaité « une belle réussite dans sa carrière ». Pas plus d’informations pour le moment. L’annonce intervient deux jours après la défaite de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions face au Benfica, entraînant son reversement en Ligue Europa.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Une saison puis s’en va

Son licenciement est pour le moins inattendu. À la suite de la défaite contre le club lisboète, le Special One s’était montré lucide quant à la performance de ses joueurs : « L’équipe la plus forte a gagné. […] Nous avons fait preuve d’un bon état d’esprit et avons réagi en seconde période. Mes joueurs ont tout donné. » Son réalisme n’aura visiblement pas convaincu les dirigeants stambouliotes de le conserver sur le banc. Une saison et 62 matchs après son arrivée en Turquie, il n’aura pas eu l’occasion de faire connaissance avec le vice-président du club, ni de gagner la SüperLig tant convoitée par le club stambouliote.

L’occasion ou jamais de faire son retour au Portugal ?

José Mourinho ne connaît pas son vice-président