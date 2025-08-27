Bruges atomise les Rangers, Benfica et Copenhague valident aussi leur ticket pour la Ligue des champions

Il ne fait pas bon être Glaswégien cette année. Après l’élimination surprise du Celtic face au Kaïrat Almaty, ce sont les Rangers qui ont pris la porte ce mercredi soir. Déjà battus 3-1 à domicile par le Club de Bruges, les Ecossais ont bu la tasse en Flandre et repartent avec un score de tennis (6-0) dans la musette. Et visiblement, c’était open-bar au Jan Breydel puisque ce ne sont pas moins de cinq buteurs différents (Tresoldi, Vanacken, Seys par deux fois, Stankovic et Tzolis) qui se sont chargé de donner la fessée aux protégés de Russell Martin, lesquels avaient de toute façon tendu le bâton pour se faire battre après l’expulsion de Maximillian Aarons au bout de seulement 8 minutes.

Copie maîtrisée pour le FC Copenhague. Après son match nul obtenu sur la pelouse de Bâle à l’aller, le FCK s’est tranquillement qualifié pour la phase de Ligue de la C1 en l’emportant à domicile au terme d’une leçon de réalisme. Au terme d’une mi-temps nulle et vierge, les Danois trouvent la faille dès le retour des vestiaires par l’entremise de l’ancien Bordelais Andreas Cornelius. Puis c’est Youssoufa Moukoko qui se charge de faire le break sur penalty peu avant la fin du match, inscrivant ainsi son premier but européen sous ses nouvelles couleurs. En face, les Bâlois auront dominé dans la possession et le nombre de tirs, mais les matchs, c’est bien connu, ne se gagnent pas à coups de stats.

Benfica d’un iota ! Après son nul houleux du match aller face à Fenerbahçe (0-0), Benfica s’est fait peur mais se qualifie finalement sur la plus petite des marges (1-0). Et qu’il aura été difficile à marquer ce but ! Celui de Vangelis Pavlidis est refusé à la 11e minute pour une position de hors-jeu, tandis que celui de Leandro Barreiro subit le même sort à la 23e après une faute au départ de l’action. Mais la VAR n’a rien à redire lorsque le Luxembourgeois sert son coéquipier turc Kerem Akturkoglu, lequel libère les siens à 10 minutes de la pause. Deuxième coup dur d’affilée pour José Mourinho qui, après avoir espéré rencontrer Nice en barrages, va à présent devoir soigner une sacrée grosse gueule de bois. Quant au héros du soir, alors qu’il avait été la cible de plusieurs offres de Fenerbahçe cet été, il est désormais assuré de rester au Portugal.

