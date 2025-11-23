S’abonner au mag
L'idée géniale du Real Betis pour annoncer une prolongation de contrat

L'idée géniale du Real Betis pour annoncer une prolongation de contrat

Bien mieux qu’une énième vidéo promotionnelle tout droit sortie de CapCut.

Après la signature surprise de Luuk de Jong à Porto cet été, c’est au tour du Real Betis de faire preuve d’ingéniosité pour annoncer une grande nouvelle en direct du stade. Ce dimanche, avant le début de la rencontre de championnat contre Gérone (match nul 1-1), les supporters des Verdiblancos ont déployé un tifo annonçant… la prolongation du contrat d’Isco, jusqu’en 2028 !

Sur la pelouse au moment de la révélation du tifo, le milieu de terrain espagnol a été copieusement acclamé par le stade de la Cartuja, que le Betis occupe temporairement (jusqu’en 2027) en raison de travaux en cours dans son Benito Villamarin. Arrivé à l’été 2023 à Séville, Isco s’est complètement relancé en Andalousie, où il a failli gagner un titre la saison dernière et une finale perdue contre Chelsea (1-4). Avec une telle attention reçue par son public, le milieu de 33 ans a sans doute très envie de leur offrir un trophée.

Fabrizio Romano ne l’a pas eue non plus, celle-là.

Non, Manuel Pellegrini n’est pas le premier à proposer une « révolution »

