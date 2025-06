L’équipe type des homonymes de la Coupe du monde des clubs

Ahmed "Beckham" Ramadan (Al Ahly)

S’étant grandement renforcé durant la fenêtre de transferts, Al-Ahly en a profité pour faire des coups de com. Affrontant l’Inter Miami en match d’ouverture, le géant d’Égypte a fait revenir du Ceramica Cleopatra Ahmed Ramadan, plus connu sous le nom de « Beckham ». Il ne manque plus que le penalty du président comme en Kings League.