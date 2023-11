Fluminense soulève sa première Copa Libertadores !

Dans une finale tendue et terminée à dix contre dix, Fluminense a battu Boca Juniors après la prolongation pour s'adjuger la première Copa Libertadores de son histoire. Un trophée de prestige pour le club brésilien et pour Marcelo, qui rentre encore plus dans les annales. N'en déplaise aux Argentins, et à Edinson Cavani…

Boca Juniors 1-2 Fluminense

Buts : Advíncula (73e) pour Boca Juniors // Cano (36e) et Kennedy (99e) pour Fluminense

Il aurait troqué n’importe quel titre, à l’exception de la Copa América 2011 glanée avec l’Uruguay, contre cette Copa Libertadoras. C’est dire si pour Cavani, comme pour l’ensemble de ses partenaires et de ses adversaires, cette finale valait de l’or. Malheureusement pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, il n’a pas fait pencher ce match. Pire encore, il l’a perdu : face au Boca Juniors de l’avant-centre, Fluminense s’est en effet imposé de justesse pour accrocher le premier sacre de son histoire dans la compétition. Une victoire de prestige acquise en prolongation, et rendue possible par deux buts très précieux (Cano peu après la demi-heure de jeu, et Kennedy en première période de la fameuse prolongation). A 35 ans, Marcelo rejoint ainsi la très courte liste des joueurs ayant gagné à la fois ce tournoi et la Ligue des champions.

A quand le réveil, côté Boca ?

Malgré des incidents concernant des supporters qui ont lieu avant la rencontre, cette dernière commence bien à l’heure prévue. Et pour démarrer de la meilleure des manières, c’est Fluminense qui maîtrise les débats. Avec 83% de possession de balle dans les dix premières minutes, par exemple. Face à un Boca frileux et attentiste, l’équipe de Ganso a tout le loisir de dominer et de passer en tête. Spoiler : elle le fait assez rapidement.

Fluminense prend la tête dans la finale de la Copa Libertadores, avec une ouverture du score signée de l'Argentin German Cano ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/64NRsutTPJ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 4, 2023

Sur une superbe action collective rondement menée par Keno et Arias, Cano est trouvé aux environs du point de penalty pour inscrire sa treizième réalisation dans cette coupe. Menée, la bande de Romero n’a dès lors plus le choix : pour continuer à espérer, il faut se révolter. Chose qu’elle ne concrétise absolument pas, jusqu’à la fin de la première mi-temps en tout cas. Autre surprise : aucun changement n’est effectué à la pause, de la part d’Almiron.

Manque de vigilance, à Fluminense

Néanmoins, Boca tente logiquement d’accélérer dans le second acte : à la 56e minute, Advincula élimine Marcelo et envoie une frappe qui fuit le cadre de Fabio sous le regard inquiet de l’ex-latéral du Real Madrid. Puis, c’est Equi qui s’essaye à un tir stoppé par le gardien. En face, Fluminense ne semble pas stresser. A l’image de Melo, 40 bougies au compteur, qui tient parfaitement son rang en charnière centrale avant de laisser sa place à Marlon pour le premier remplacement de ce choc plutôt avare en occasions. Sauf qu’à l’approche du dernier quart d’heure, le même Advíncula égalise d’un malicieux intérieur du pied que personne n’attendait. 1-1, balle au centre : tout est relancé !

https://twitter.com/sic_aa/status/1720917730096771184

Merentiel est même tout proche d’annuler la prolongation, la quatrième de suite pour le club argentin, sa praline loupant la cible de peu… Comme Barbosa, auteur d’un petit immanquable dans le temps additionnel à l’autre bout du terrain. Finalement, les Brésiliens s’en sortent bien : à la 99e, l’entrant Kennedy fait trembler les filets sur une jolie volée achevant un nouveau mouvement de toute beauté. Et tant pis si le héros du soir est expulsé dans la foulée pour avoir célébré son pion décisif avec les supporters, ou si son camarade Guga touche ensuite le poteau : il a offert le titre aux siens malgré la fatigue dans une ambiance devenue ultra tendue (en témoigne le rouge de Fabra, qui colle une baffe à Nino), et c’est tout ce qui compte. Les larmes de Marcelo en attestent, s’il fallait encore prouver l’importance de ce trophée.

Boca Juniors (4-4-2) : Romero – Advíncula, Figal (Valdez, 113e), Valentini, Fabra – Medina (Taborda, 106e), Pol (Saracchi, 106e), Equi, Barco (Langoni, 78e) – Merentiel (Janson, 91e), Cavani (Benedetto, 78e). Entraîneur : Almiron.

Fluminense (4-2-3-1) : Fabio – Xavier (Guga, 85e), Nino, Melo (Marlon, 52e), Marcelo (Barbosa, 80e) – Martinelli (Lima, 80e), Andre – Arias, Ganso (Kennedy, 80e), Keno (Braz, 103e) – Cano. Entraîneur : Diniz.