L’illusion d’optique étonnante lors d’un coup franc du Superclásico argentin

Un coup franc tout droit issu d’un épisode de X-Files.

Si le Superclásico argentin entre Boca Juniors et River Plate n’a pas offert de moment légendaire, une action très étrange s’est déroulée à la 33e minute de la rencontre. Sur un coup franc botté depuis le côté gauche, le ballon se dirige tout droit vers les gants de Sergio Romero… mais semble toucher furtivement la barre transversale juste avant et rebondir à toute berzingue dans l’autre sens. Une situation qui a interrogé bon nombre d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, ne parvenant pas à déterminer si le ballon avait effectivement touché le cadre avant d’être capté.

Have watched this 50 times: did it hit the crossbar or did Sergio Romero catch it… or both?!

River Plate 0-0 Boca Juniors at HT pic.twitter.com/yjqHN96lgu

— Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) February 25, 2024