Le tifo monumental des supporters de River Plate avant le Superclásico

Monumental au Monumental, quoi de plus logique ?

En apéro du Superclásico de Copa de la Liga Profesional argentine, les hinchas de River Plate ont accueilli leurs rivaux de Boca Juniors en sortant les grands moyens. Les 83 000 places de l’enceinte ont été recouvertes d’un gigantesque tifo fait de bandes typiquement sud-américaines, laissant apparaître une croix rouge cerclée de blanc. Avant que les joueurs ne soient accueillis sur la pelouse par un craquage massif, garanti sans jaune et bleu.

A Superclásico welcome at the Monumental 🔥pic.twitter.com/x4YSh36rH2

— GOLAZO (@golazoargentino) February 25, 2024