Boca Juniors tape River Plate, Cavani inscrit son premier but dans un Superclásico

Elle est là, la doublette uruguayenne de Marcelo Bielsa ?

La première partie de saison touche à sa fin en Argentine et les phases finales de la Copa de la Liga Profesional ont débuté ce week-end avec, comme point d’orgue, un alléchant River Plate-Boca Juniors en quarts de finale. Disputée au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba, cette rencontre a été l’occasion de retrouver les deux hinchadas face à face pour la première fois depuis la manche retour de la finale de Copa Libertadores disputée à Madrid, en décembre 2018, puisque les déplacements de supporters sont interdits en championnat en Argentine. Résultat, une ambiance de dingue, même à un peu plus de 700 kilomètres de Buenos Aires, qui a donné lieu à du joli chambrage de part et d’autre.

🔵🟡 "NO TENGAS MIEDO, PODÉS CANTAR" La cargada de la hinchada de Boca a la de River previo al arranque del partido en el Kempes. 🎥 @catalinasarra pic.twitter.com/pM05Ww3wGo — Diario Olé (@DiarioOle) April 21, 2024

Sur le terrain, c’est Boca qui s’est imposé (3-2) grâce à un doublé de Miguel Merentiel et le premier but contre l’éternel rival d’Edinson Cavani, qui disputait son troisième Superclásico. Les deux attaquants uruguayens ne disputeront peut-être pas la prochaine Copa América, mais ils portent actuellement les Bosteros, avec 15 buts à eux deux en 2024. Leurs réalisations ont sorti Boca d’un mauvais début de match, et un but concédé dès la dixième minute, avec Claudio Echeverri décisif à la passe pour les Millionarios. Si River a réduit le score dans le temps additionnel, c’est bien le CABJ qui affrontera Estudiantes de La Plate en demi-finales, dimanche 28 avril à 22h. C’est la première victoire des Xeneizes contre River depuis septembre 2022.

Bientôt le premier titre du Matador en Argentine ?