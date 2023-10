Tout en maîtrise, River Plate assomme Boca Juniors

Signé coach Demichelis.

Les ennemis d’une vie, Boca Juniors et River Plate, se retrouvaient ce dimanche soir à la Bombonera pour le 260e Superclásico, dans le cadre de la Copa de la Liga Profesional, une compétition créée en 2020, qui offre une place en Copa Libertadores (pour le vainqueur) et une autre en Sudamericana. Et ce sont les visiteurs qui ont pris le meilleur sur les copains d’Edinson Cavani, entré à 20 minutes du terme d’une rencontre dominée de la tête et des épaules par River.

GOL DE ENZO DÍAZ Y BRONCA EN LA PLATEA DE BOCA ⚪️🔴 pic.twitter.com/d49LuZDhvz — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2023

Tenant du titre, Boca n’a rien pu faire face aux pions de Salomon Rondón et Enzo Díaz (score final 2-0), qui s’est offert une célébration mémorable au bout du temps additionnel, face à des hinchas bleu et jaune en furie, prêts à jeter tout ce qui leur passait sous la main en direction des joueurs adverses. Il s’agit du 86e succès des Millonarios face au CABJ, qui garde encore cinq succès d’avance dans l’historique des tête-à-tête.

En Argentine, il existe un budget dédié pour embaucher des ramasseurs de projectiles.

Avec six cartons rouges, le match entre Boca Juniors et River Plate sombre dans le chaos