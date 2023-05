Avec six cartons rouges, le match entre Boca Juniors et River Plate sombre dans le chaos

Chaos – nom masculin : Ensemble de choses sens dessus dessous et donnant l’image de la destruction, de la ruine, du désordre. État de confusion générale.

Après l’unique but de la soirée inscrit par Miguel Borja sur penalty au bout du temps additionnel, permettant à River Plate de remporter le Superclásico face à Boca Juniors devant le public du Monumental en transe (1-0), la situation a complètement dégénéré : une bagarre générale a éclaté et pas moins de six joueurs ont écopé d’un carton rouge. Après 109 minutes de jeu, le temps de calmer le volcan et de renvoyer tout le monde aux vestiaires, River Plate a confirmé sa place de leader du championnat argentin après quinze journées et compte dix-neuf points d’avance sur son grand rival.

River Plate score on Boca Juniors and a melee ensues! 😳 pic.twitter.com/lHJsQnkPJq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 7, 2023

« Agustin Palavecino est venu célébrer le but de la victoire en me hurlant au visage, a confié Sergio Romero, portier de Boca Juniors et anciennement gardien du côté de Manchester United, à la fin de la rencontre, je ne sais pas si j’ai bien réagi, mais je suis allé l’attraper par la taille et je lui ai dit pourquoi je faisais ça. Malheureusement, tous mes coéquipiers ont pensé que j’allais me battre et ils sont tous venus. » C’est cette réaction qui aurait donc déclenché de bien tristes hostilités. « Ce n’est pas bon pour le spectacle, a regretté Enzo Perez, le capitaine de River Plate, au micro de TYC Sports, beaucoup de gens se sont impliqués de deux côtés : le staff, les remplaçants… Nous avons essayé de les séparer et de les calmer, mais quand il y a autant de gens qui ne doivent pas être sur le terrain, qui plus est avec une telle nervosité, c’est difficile. »

On ne peut pas tous avoir des matchs de dingue où tout se passe bien comme le succès renversant de l’OL face à Montpellier. Hein, l’Argentine ?

