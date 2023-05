Lyon renverse Montpellier au bout du suspense

Olympique lyonnais 5-4 Montpellier

Buts : Lacazette (31e, 59e, 82e, 90e+10) et Lovren (70e) pour l’OL // Wahi (40e, 41e, 53e, 55e) pour les Pailladins

La remontada des Gones. Lyon pouvait se replacer dans la course à la Ligue Europa Conférence, au lendemain des défaites de ses concurrents rennais et lillois. C’est réussi, après avoir un temps perdu tout espoir, grâce à un quadruplé d’Alexandre Lacazette venu répondre à celui d’Elye Wahi. Lyon reste septième, mais revient à trois points du LOSC, alors que le MHSC est douzième.

Wahi en folie…

Les Lyonnais mettent rapidement le pied sur le ballon (60% de possession lors de la première demi-heure), sans pour autant perturber le bloc montpelliérain. Privés de Téji Savanier et Wahbi Kahzri devant, les visiteurs s’en remettent aux seules accélérations d’Elye Wahi devant face à des Lyonnais totalement dépourvus d’imagination. Une première demi-heure bien fade, donc, où Benjamin Lecomte n’est perturbé que par des moucherons apparemment attirés par son cuir chevelu. Cette distraction de Mère Nature n’échappe pas à Cherki, qui en profite pour alerter Barcola dans la surface, dont la remise acrobatique au capitaine Alexandre Lacazette est catapultée au fond des filets pour la première frappe cadrée de la rencontre (1-0, 31e). Montpellier réagit, Nordin alertant tout d’abord Anthony Lopes (39e) avant une boulette de Johann Lepenant que vient sanctionner le pointu d’Elye Wahi (1-1, 40e). Presque sur le coup d’envoi, Wahi prend le meilleur sur le pauvre Lepenant et voit sa frappe déviée par ce dernier trouver l’intérieur du poteau du gardien portugais (1-2, 41e). Un retournement de situation en une minute et quarante secondes, qui met les Lyonnais dos au mur dans leur course à l’Europe.

… Lacazette en patron

Au retour des vestiaires, les Lyonnais lancent le siège des cages montpelliéraines sans se mettre en position de frappe. Un problème que ne connaît pas la fusée Wahi, qui dépose tout le monde pour aller obtenir le penalty du break (1-3, 53e), converti par ses soins. Sans transition, une passe ratée de Thiago Mendes plus tard, et Wahi peut crocheter Lopes pour marquer dans le but vide (1-4, 55e). Une fois aux abois, l’OL change tout : Cherki est repositionné en 10, Caqueret redescend d’un cran, et Lyon remet un pied devant l’autre. Lacazette réduit tout d’abord le score, encore une fois bien servi par Barcola (2-4, 59e). Et Cherki tente de faire vivre l’espoir, mais son centre est renvoyé sur la barre par Mamadou Sakho (63e). C’est finalement Dejan Lovren, sur un magnifique centre de Maxence Caqueret, qui relance le suspense de la tête (3-4, 70e). Wahi frôle le quintuplé (72e), et Barcola fait exploser le Groupama sur un une-deux avec Lacazette, mais le drapeau se lève (78e). En grande forme, l’inévitable Bradley s’arrache encore pour servir Lacazette, qui rejoint provisoirement Mbappé en tête du classement des buteurs (4-4, 82e). Au bout du temps additionnel, Cherki sème encore la pagaille dans la surface, et Lacazette est retenu par Jullien : péno pour Lyon, lucarne du Général (5-4, 90e+10). Lyon peut toujours croire en l’Europe, désormais à trois points de la cinquième place lilloise.

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes – Gusto (Kumbedi, 71e), Diomandé, Lovren, Tagliafico (Henrique, 46e) – Lepenant (Jeffinho, 59e), Mendes – Cherki, Caqueret, Barcola – Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Sakho (Esteve, 77e), Sylla (Mavididi, 46e) – Ferri, Chotard – Nordin, Fayad (Leroy, 65e), Maouassa (Sainte-Luce, 65e) – Wahi (Germain, 85e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

