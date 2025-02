Lyon bouffe Montpellier

Montpellier 1-4 Lyon

Buts : Coulibaly (38e) pour Montpellier // Mikautadze (3e), Nuamah (50e), Tolisso (53e) et Lacazette (73e) pour Lyon

Avec les défaites de ses concurrents directs dans la course au maintien, la lanterne rouge avait un bon coup à jouer.

Sauf que ce dimanche, Montpellier s’est fait dévorer par l’Olympique lyonnais et reste donc dernier du classement de Ligue 1 avec trois points de retard sur Saint-Étienne (le barragiste). De leur côté, les Gones se rapprochent du podium avec une unité de moins que Nice (quatrième) et à quatre longueurs de Monaco (troisième). Mais si la victoire semble large, les visiteurs ont dû attendre la deuxième période pour prendre définitivement les devants. À la pause, les deux équipes ne s’étaient en effet pas départagées : malgré l’ouverture précoce de Georges Mikautadze dès la troisième minute (passe décisive de Rayan Cherki) et une tentative d’Ernest Nuamah stoppée par Benjamin Lecomte, les locaux ont ainsi égalisé par Tanguy Coulibaly sur un centre de Téji Savanier.

Lacazette et Tolisso buteurs

Cependant, le MHSC n’a pas tenu sur la longueur et a complètement craqué en seconde mi-temps. Car si Rabby Nzingoula s’est procuré la première occasion, c’est Nuamah qui a mis l’OL sur le chemin du succès en effaçant Bamo Meïté et en trompant Lecomte d’un enroulé. Corentin Tolisso l’a ensuite imité, la tête du milieu de terrain trouvant le chemin des filets une poignée de secondes plus tard. Enfin, en dépit des situations adverses (Andy Delort, Théo Sainte-Luce, Joris Chotard, Savanier…), Alexandre Lacazette a enfoncé le clou après son entrée en profitant d’un service signé Abner Vinícius. 1-4, fin d’une partie marquée par la belle efficacité des Rhodaniens. Leurs victimes du jour enchaînent une troisième défaite d’affilée, ce qui ne fait pas leurs affaires dans leur quête de survie en première division.

N’empêche, Jean-Louis Gasset y croit encore.

