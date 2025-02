La réalisation a-t-elle fait une erreur sur le but de Nuamah à Montpellier ?

Pour une fois que Nuamah marque, ce n’est même pas bien filmé…

Ce dimanche, lors de la victoire de l’OL à Montpellier (1-4), la réalisation de DAZN a provoqué la colère d’un bon nombre de supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. La raison ? Le choix de la réalisation de faire un plan serré sur Ernest Nuamah lors de son but à la 50e minute.

« Ce n’est pas non plus une erreur manifeste »

L’angle filmé empêche de voir la frappe du Lyonnais partir dans le but. L’impression donnée est celle de visionner un ralenti, et non le direct. Avec toutes les polémiques qui pèsent sur le diffuseur britannique, notamment concernant le prix de l’abonnement, l’exigence du public est très élevée. Ainsi, pour savoir si la réalisation avait réellement commis une erreur sur ce but, nous avons demandé son avis à un spécialiste, Jean-Jacques Amsellem, réalisateur emblématique du football français.

Crochet dans l'axe-enroulé du gauche petit filet : la 𝘴𝘱𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 @Nana_Nuamah10 ☄ Bon réveil les Gones 😏#MHSCOL pic.twitter.com/73iCIDZ8He — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2025

« Ce n’est pas non plus une erreur manifeste, estime-t-il. Il reste sur la caméra de côté, on voit le ballon rentrer de toute façon ! […] Parfois, vous restez une seconde ou deux de trop, mais ce n’est pas manifeste. » Il regarde une nouvelle fois le but pour en avoir le cœur net, puis confirme : « Non, c’est bon ! Ils (ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux) se touchent un peu, les mecs. […] Sur les réseaux sociaux, les gens n’ont que ça à faire, et en plus, leur équipe gagne 4-1, franchement. »

Mais alors, faire un plan serré à ce moment-là de l’action, était-ce vraiment pertinent ? « Ce n’est pas conseillé, mais ce n’est pas une erreur flagrante, on ne se dit pas : “Putain, il a raté le but.” »

Circulez, il n’y a rien à voir (en tout cas pas le but de Nuamah).

Lyon bouffe Montpellier