Insortables.

Dimanche 16 février, lors du match entre le Montpellier et l’OL (1-4) à la Mosson, deux photographes ont été victimes d’insultes sexistes pendant près de 45 minutes. Eva et Sarah témoignent dans les colonnes du Midi Libre d’une expérience traumatisante face à des supporters lyonnais déchaînés, témoignant d’un comportement primitif.

« T’es bonne ! Je te baise »

« Dégoûtée. » Trois jours après les faits, Eva peine à réaliser l’ampleur de ce qu’elle a vécu. Positionnée devant la tribune des supporters lyonnais pour capturer les images du match, elle a été la cible d’injures répétées. « C’est une chance énorme d’être en bord de terrain. Mais ne pas pouvoir travailler en paix, c’est triste », confie-t-elle. Elle raconte que dès le coup d’envoi, les insultes commencent et se concentrent sur Eva : « N°49 (numéro inscrit sur sa chasuble, NDLR), ne fais pas la timide, réponds-nous », entend-elle. Puis, les insultes deviennent de plus en plus explicites : « Salope, réponds ! », « T’es bonne ! Je te baise. » Malgré la présence de plusieurs stadiers, personne n’intervient.

Sarah, arrivée en cours de match, est immédiatement plongée dans cette ambiance hostile. « Ça m’était déjà arrivé dans d’autres stades… Mais la vulgarité est assez spécifique au foot. » Les insultes fusent : « Ma chérie vient prendre des photos non professionnelles », « N° 30 toi aussi t’es bonne ! ». Depuis, elles ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, recevant un large soutien. Le MHSC et l’OL ont réagi, et la LFP ainsi que l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) ont été alertés. Eva et Sarah réfléchissent désormais à porter plainte. Mais une question persiste : « Il y a toujours un événement sur un match… Je me demande si c’est ce que je veux continuer à faire », confie Eva, amère.

Tellement clichés, ces ultras.

La réalisation a-t-elle fait une erreur sur le but de Nuamah à Montpellier ?