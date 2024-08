Cavani prend sa retraite internationale

Rentrons, il commence à pleuvoir.

Edinson Cavani a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram sa retraite internationale. L’ancien buteur du Paris SG de 37 ans n’avait plus été appelé avec l’Uruguay depuis la Coupe du monde 2022.

L’héritage d’El Matador ? 136 sélections pour 58 buts, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, une Copa América remportée en 2010-2011 et une quatrième place lors de la Coupe du monde 2010, tout simplement. L’homme, nostalgique du football sans la VAR, a déclaré sa flamme à la Celeste au moment de lui dire au revoir : « J’ai été et je serai toujours béni d’avoir revêtu ce maillot pour représenter ce que j’aime le plus au monde, mon pays, a écrit « Edi », actuellement à Boca Juniors. Ce furent sans aucun doute des années précieuses, j’aurais mille choses à dire, à raconter et à me rappeler, mais aujourd’hui je veux me consacrer à cette nouvelle étape de ma carrière et donner tout ce que j’ai à donner. »

Classe, à son image.