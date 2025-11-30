Flamengo remporte la Copa Libertadores !

Palmeiras 0-1 Flamengo

But : Danilo (67e) pour Flamengo

Flamengo a pris sa revanche !

Battu en 2021 par cette même équipe de Palmeiras en finale de Copa Libertadores – la Ligue des champions sud-américaine – le club de Zico a cette fois bel et bien remporté sa quatrième Libertadores, un record pour un club brésilien (1-0).

Après une première période plutôt fermée et tendue, c’est en seconde période que le match – suivi gratuitement par 3 à 4000 personnes en moyenne sur la chaîne YouTube de Zack Nani – s’est réellement débridé. Encore plus après l’ouverture du score d’«O mais querido​​ » : sur un corner parfaitement botté par Giorgian de Arrascaeta, c’est Danilo – l’ancien de la Juve, du Real et de Manchester City – qui s’est élevé haut dans le ciel de Lima pour catapulter une tête poteau rentrant peu après l’heure de jeu.

Palmeiras s’est alors réveillé, a jeté toutes ses forces dans la bataille à l’image de l’entrée de Felipe Anderson (ex-Lazio) qui a bien failli égaliser, et a surtout vu son buteur Vitor Roque louper l’immanquable à l’orée du temps additionnel. L’ancien du Barça, seul dans les cinq mètres, est contré in-extremis sur une reprise mais aurait dû faire mieux. Trop tard, c’est bien la formation coachée par Filipe Luís qui s’offre une nuit éternelle.​​

