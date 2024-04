Tite victime de crachats de la part de supporters de Palmeiras

Marcus Thuram fait des émules.

Le choc entre les deux favoris de la Série A brésilienne était très attendu, mais le fait le plus marquant s’est déroulé en dehors du terrain. Après le match nul entre Palmeiras et Flamengo (0-0), Tite a été la cible de crachats de la part des supporters du club paulista. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur de la Seleção est revenu sur cet incident.

« Je sais qu’en tant qu’entraîneur, je suis très exposé et que je dois supporter tous les insultes possibles, a admis Tite. Ça ne venait pas de supporters de Palmeiras. Ces crachats venaient de quelques personnes qui ne savent peut-être pas qu’il y a de nombreux enfants qui doivent être éduqués. Les insultes font partie du match, mais les crachats, c’est vraiment moche. » Cela l’est d’autant plus qu’en 2006, le Brésilien avait contribué à sauver le club alviverde de la relégation en Série B : « J’étais ici à Palmeiras et je suis très fier de ce que j’ai réalisé. Notre travail a sauvé Palmeiras de la relégation. »

Le summum de l’ingratitude.