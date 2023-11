Filipe Luís prend sa retraite

L’homme aux belles oreilles décollées tire sa révérence.

Dans une longue vidéo, Flamengo a annoncé ce jeudi la retraite de Filipe Luís. Le latéral gauche de 38 ans raccroche les crampons après avoir réalisé une grande et belle carrière. L’international brésilien a porté le maillot de la Seleção à 44 reprises et peut se targuer d’avoir à son palmarès une Copa América, (2019), deux Ligue Europa, remportées avec l’Atlético de Madrid (2012 et 2018) et une Premier League, glanée avec Chelsea (2015).

Foi intenso, foi vitorioso, foi um torcedor dentro de campo. Fili, Filipinho, Filipe. Na voz da Maior Torcida do Mundo: “FILIPE LUÍS!” Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação. QUE PRIVILÉGIO! Com o Manto… pic.twitter.com/6KMT9wLZzZ — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2023

Dans sa publication, le club brésilien a eu des mots doux pour celui qui a gagné dix titres sous ses couleurs : « Ses adieux approchent et il s’en va avec un gigantesque merci pour tout ce qu’il a fait sur le terrain de la manière la plus précieuse, la plus vraie et la plus unique qui soit […] Nous le remercions pour chaque sueur, chaque but, chaque aide, chaque tacle et chaque passe. Nous nous sentirons TOUJOURS représentés par toi, Filipe Luís. Tu nous manqueras toujours. »

Tchao l’artiste.