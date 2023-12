Filipe Luís présente ses excuses à Ángel Di María

Après la retraite, la repentance.

Filipe Luís a récemment annoncé qu’il raccrochait les crampons, mettant ainsi un terme à une carrière longue de vingt ans. L’ancien international brésilien a donc désormais tout le loisir de ressasser ses souvenirs, qu’ils soient bons ou moins bons. Comme le jour où il avait fait sortir Ángel Di María de son match, à l’occasion d’un derby entre le Real Madrid et l’Atlético.

<iframe loading="lazy" title="FILIPE LUÍS REVELA UM DOS MAIORES ARREPENDIMENTOS NA CARREIRA" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/bfQza7fOS2M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Mon plus grand regret concerne Di María, a avoué le latéral gauche de 38 ans au micro du Charla Podcast. Agüero m’a dit : “Si tu lui parles de sa femme, il va se perdre”. J’ai parlé d’elle et ça l’a affecté. J’ai fait ça pendant tout le match et il est vraiment passé au travers. » Ce soir-là, le Colchonero avait donc usé de vice – ou de malice, c’est selon – pour prendre l’ascendant sur son vis-à-vis. Il n’a pas tardé à s’en vouloir : « Je suis rentré à la maison et je l’ai tellement regretté, a-t-il ajouté. Di María, je suis désolé. »

On attend maintenant de savoir si El Fideo acceptera ces excuses.

