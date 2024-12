L’Olympique lyonnais embroche Galatasaray en Ligue des champions féminine

On se sent toujours plus jeune après un petit passage en Turquie !

L’Olympique lyonnais a déroulé ce mercredi lors de son déplacement à Galatasaray lors de la cinquième journée de la Ligue des champions féminines (0-6). Déjà victorieuses de leurs quatre matchs précédents, les Fenottes s’assurent ainsi la première place du groupe A, alors que Wolfsburg s’est imposé aussi sur un score de tennis face à la Roma (6-1) dans l’autre rencontre de la poule.

Des réalisations d’Ada Hegerberg (0-1, 19e) et Sara Däbritz (0-2, 24e) ainsi qu’un but contre son camp de Jazmin Nichole Jackmon (0-3, 34e) ont permis aux joueuses de Joe Montemurro de rentrer au vestiaire avec un large avantage. Pas question toutefois de lever le pied par la suite : bis repetita en seconde période, avec trois nouveaux buts signés Wendie Renard (0-4, 49e), Daniëlle van de Donk (0-5, 69e) et Eugénie Le Sommer (0-6, 76e).

On n’avait pas connu une telle débandade à Istanbul depuis au moins 1453.

Lille fait son mercredi Graz