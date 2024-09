Pronostic Atlético de Madrid Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético tient tête au Real Madrid

La 8e journée de Liga nous offre le traditionnel derby de Madrid entre l’Atlético et le Real. L’an passé, le club colchonero a souffert face à ses deux grands rivaux du Barça et du Real, finissant seulement 4e, derrière Girona. Pour ne pas revivre une telle saison, l’Atlético s’est montré très actif sur le marché des transferts en enrôlant le défenseur Le Normand, et les attaquants Sorloth et Álvarez. La bande de Simeone est toujours invaincue en Liga, mais a perdu des points sur les pelouses de Villarreal et du Rayo Vallecano mais aussi au Wanda Metropolitano face à l’Espanyol. En revanche, les Matelassiers ont dominé des formations comme Girona, Valence ou Bilbao. En milieu de semaine, les Colchoneros sont allés réaliser un hold-up sur la pelouse du Celta de Vigo en s’imposant dans le temps additionnel sur une réalisation d’Álvarez bien servi par Antoine Griezmann. Le français est en forme et avait déjà offert une passe décisive dans le temps additionnel à Giménez en Ligue des champions face à Leipzig (2-1). Actuellement, l’Atlético est en 3e position avec 2 points de retard sur le Real et 6 sur le Barça. Ce dimanche, les Matelassiers vont tout mettre en œuvre pour passer devant leurs grands rivaux.

En face, le Real Madrid sort d’une saison incroyable marquée par le doublé Ligue des champions – Liga. De plus, cet été, Florentino Pérez a attiré un nouveau galactique dans la capitale espagnole avec Kylian Mbappé. Pour lancer ce nouvel exercice, la Maison-Blanche a ajouté un nouveau titre à son palmarès en dominant l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe. À l’instar de l’Atlético, le Real Madrid est toujours invaincu mais a perdu quelques points en route avec des nuls à Majorque et Las Palmas. Déjà à 4 points du Barça, la formation madrilène joue gros ce dimanche et ne peut pas se permettre de laisser s’échapper son adversaire. En milieu de semaine, le Real a parfaitement lancé son match face à Alavés en ouvrant le score par Vasquez dès la 1re minute de jeu avant que Mbappé ne frappe avant la pause. Au retour, Rodrygo a aggravé la marque au terme d’un joli raid. Alors que le Real se dirigeait vers une victoire tranquille, il s’est fait peur concédant deux buts consécutivement. Lors de cette rencontre, Mbappé est sorti blessé et devrait manquer son premier derby madrilène. Depuis le début de saison, le Real est loin d’être brillant et s’il peut compter sur un nouveau galactique, l’absence de Toni Kroos au milieu se fait cruellement ressentir. À domicile, l’Atlético aura à cœur de marquer les esprits face à un Real pas encore dans sa forme optimale.

