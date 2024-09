L’Atlético rattrape le Real Madrid au finish

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

Buts : Á. Correa (90e+5) pour les Colchoneros // É. Militão (64e) pour les Merengues

Expulsion : M. Llorente (90e+9) pour les Colchoneros

Privé de Kylian Mbappé, blessé, le Real Madrid se déplaçait chez son voisin de l’Atlético ce dimanche soir, afin de revenir à proximité du leader barcelonais, défait à Pampelune la veille. Mission ratée pour les hommes de Carlo Ancelotti, frustrés dans les dernières secondes par ceux de Diego Simeone. Le tout dans une tension exacerbée par des supporters bien agités.

Le début de partie annonçait le meilleur offensivement. Lancé dans la surface, Julián Álvarez a sollicité Thibaut Courtois d’une frappe piégeuse au sol arrêtée du pied par le gardien (9e). Mais les deux équipes se sont ensuite contentées de faire tourner le cuir dans le vide. Pour tromper l’ennui, Federico Valverde a déclenché un enroulé du droit bien détourné des deux mains par Jan Oblak (18e), et Jude Bellingham n’a pas eu plus de succès (35e). La pause passée et les têtes refroidies, les 22 acteurs sont revenus des vestiaires avec des intentions un peu plus enthousiasmantes. Sur leur première situation du deuxième acte, les Merengues ont ainsi su faire la différence.

Militão fait sauter le verrou, Correa rattrape les dégâts

Luka Modrić, a ainsi décalé Vinícius Júnior, dont le centre a atterri sur les crampons d’Éder Militão, venu catapulter sa volée – déviée par Marcos Llorente – dans le filet d’Oblak (0-1, 64e). Pas de quoi ravir les supporters locaux, dont les jets de briquets et de bibelots en tout genre ont forcé l’arbitre, Monsieur Mateo Busquets Ferrer, à suspendre la rencontre. Dix minutes d’interruption protocolaire puis la reprise, sous les huées du Metropolitano. Rien qui ne perturbe Vinícius Júnior, dont le tir du gauche a été brillamment claqué par le gardien slovène (72e).

En face, la révolte a émané de l’entrant Samuel Lino, parvenu à envoyer Militão et Dani Carvajal dans le vent avec une feinte de frappe, avant d’obliger Courtois à une jolie parade (82e). Une révolte arrivée au bon moment, puisque dans les derniers instants, Ángel Correa – parti dans la profondeur sur un excellent service de Javi Galán – a égalisé en éliminant le gardien (1-1, 90e+5). L’expulsion de Marcos Llorente pour un tacle de boucher ne changera rien (90e+9). Sixième but de l’Atlético dans le temps additionnel depuis le début de saison. Et pas de vainqueur donc.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga 🔥 Le Real Madrid et l’Atlético dos à dos dans un derby bouillant ! 💨 Le match a dû être interrompu après des jets de projectiles ! 💥 Militao a marqué un banger, Correa a égalisé à la dernière seconde !https://t.co/0ZP6F5pTNY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2024

Atlético (4-4-2) : Oblak – Llorente, Le Normand, J. Giménez, Reinildo (J. Galán, 76e) – R. De Paul, Molina (Koke, 46e), C. Gallagher (Correa, 70e), Griezmann – Sørloth (Lino, 56e), J. Álvarez (Riquelme, 75e). Entraîneur : Diego Simeone.

Real (4-3-3) : Courtois – Carvajal, É. Militão, Rüdiger, F. Mendy – Tchouaméni – F. Valverde, Modrić (L. Vázquez, 86e) – Rodrygo (F. García, 90e), Bellingham, Vinícius (Endrick, 87e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

