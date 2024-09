Le Barça prend une énorme claque à Pampelune

Osasuna 4-2 FC Barcelone

Buts : Budimir (18e, 72e S.P.), Zaragoza (28e) & Bretones (85e) pour Osasuna // Victor (53e) & Yamal (89e) pour le Barça

Terminus !

Vainqueur de ses sept premiers matchs de Liga, le FC Barcelone est tombé de manière brutale sur la pelouse d’Osasuna, ce samedi (4-2). Le Barça reste leader, mais pourrait voir le Real Madrid revenir à un point dimanche, en cas de victoire dans le derby contre l’Atlético.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga 😵 Après 7 victoires de suite, le Barça s’écroule contre Osasuna, et perd 4-1 ! 💥 Lamine Yamal a pourtant marqué un golazo en fin de match ! Un doublé pour Budimir ! 👑 Le FC Barcelone reste leader, à 4 points du Real Madrid !https://t.co/JR2oGplVyb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2024

Pris dans l’engagement, les Catalans ont logiquement cédé lorsque le centre de Bryan Zaragoza a trouvé le front d’Ante Budimir (1-0, 18e). Passeur, Zaragoza s’est ensuite mué en buteur en prenant de vitesse la défense catalane, en éliminant Iñaki Peña et en marquant dans la cage vide (2-0, 28e). Peu inspiré, en témoigne le coup franc non cadré de Robert Lewandowski (52e), le Barça est revenu dans le match grâce au gardien adverse.

Sergio Herrera s’est offert un immense moment de solitude avec une relance ratée et une faute de main sur une frappe mollassonne de Pau Víctor (2-1, 53e). Le portier s’est rattrapé en remportant son duel avec Ferran Torres (66e), et pas pour rien : Budimir a fait le break sur penalty après un tacle maladroit de Sergi Domínguez (3-1, 72e) et Abel Bretones a porté le coup de grâce avec une demi-volée de l’extérieur de la surface (4-1, 85e). La frappe lumineuse de Lamine Yamal a réduit l’écart (4-2, 89e), sans changer l’issue du match.

C’était plus simple face aux Bleus, n’est-ce pas Lamine ?

