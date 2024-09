Qui pour remplacer Kylian Mbappé chez les Bleus ?

Marcus Thuram

Le champ est désormais libre pour « Tikus » qui devrait avoir une fenêtre de tir, dans l’axe ou le couloir gauche. L’Intériste n’aura pas de mal à faire comme Kylian : ne pas marquer depuis cinq matchs.

Jean-Philippe Mateta

Après l’équipe de France olympique, la mode du maillot dans le short s’invitera-t-elle chez les A ? À 27 balais, Jean-Philippe Mateta est au top de sa forme : après ses seize buts en Premier League la saison passée et ses JO plus que réussis cet été, la grande perche de Crystal Palace a rentré deux doublés avec les Eagles contre Leicester et Norwich, récemment. Avec Jean-Philippe, c’est le grand jeu, la France est debout.

Martin Terrier

Comme Michael Olise, « il a changé de catégorie en signant au Bayer n ». Comme Michael Olise, « il a un bagage élargi et beaucoup de qualités ». La Dèche n’a donc plus d’excuse.

Ludovic Ajorque

Sa masterclass contre Sturm Graz a rappelé à l’Europe que sa saison 2023-2024 à Mayence n’était qu’un accident. À 30 piges, le Réunionnais vient de revenir sur son terrain de chasse préféré, la Ligue 1, pour notre plus grand plaisir. Benoît Trémoulinas, Guillaume Hoarau et Dimitri Payet méritent bien un successeur.

Christopher Nkunku

Mardi en League Cup contre le Barrow AFC, le joueur de Chelsea a planté trois fois, alors qu’il était aligné à un poste d’avant-centre qu’il avait déjà connu plusieurs fois dans le passé. Après avoir manqué le train pour le Qatar, le Titi parisien s’est fait détruire par les blessures et n’a été appelé qu’une seule fois en Bleu. Il est temps que cette carrière reprenne pour de bon.

Olivier Giroud

Le meilleur buteur des Bleus a raflé jeudi la Coupe des États-Unis sous les couleurs du Los Angeles FC, avec un but en finale. Et si le plus gros buteur de l’histoire du pays ravalait sa fierté et enfilait de nouveau le maillot frappé de cet énorme poulet ?

Michel Barnier

Le mec que personne n’attend, mais qu’on pose là dans l’urgence faute de solutions. Et puis, la vérité, c’est qu’il serait tout aussi crédible en un contre un face à Timothy Castagne qu’à la tête d’un gouvernement.

Alexandre Lacazette

Non, on rigole.

Antoine Brabant

Le plus important lors des rassemblements se joue désormais à Clairefontaine, à la sortie du taxi, lorsque chacun dévoile son meilleur outfit. Et comme Jules Koundé a besoin d’un peu de concurrence dans le domaine, le mannequin français serait tout à fait légitime à figurer parmi les 23.

Kylian Mbappé

La dernière fois que Kyky avait été blessé avant une fenêtre internationale – en novembre 2020 –, Didier Deschamps l’avait quand même appelé. Il était resté en tribune lors des deux premiers matchs contre la Finlande et le Portugal le temps de soigner sa cuisse, mais avait joué le troisième contre la Suède (4-2), entrant en jeu à la 58e. Pour faire marquer Giroud à la 59e.

Ethan Mbappé

Pour ne pas trop perturber DD au moment d’égrainer les noms de sa liste. Puis, bon, il a bien remplacé le grand frère sur les affiches promotionnelles de la Ligue 1 sur les abribus, il peut en faire de même chez les Bleus.

