Ousmane Dembélé porte encore Paris contre Saint-Étienne

PSG 2-1 Saint-Étienne

Buts : Dembélé (14e & 23e S.P.) pour le PSG // Davitashvili (64e) pour Sainté

Dans un Parc des princes qui se languissait de fêter le passage à 2025 avec ses protégés, le PSG a fait le job pour venir à bout d’un Saint-Étienne joueur, mais trop limité pour tenir la distance (2-1). L’enceinte de la porte d’Auteuil avait d’ailleurs mis les petits plats dans les grands, avec notamment un tifo réalisé en direct et la présentation, par le capitaine Marquinhos, du treizième Trophée des champions de l’histoire du club. La solution est venue d’Ousmane Dembélé, une nouvelle fois inspiré pour apporter la lumière sur la capitale. Une bonne nouvelle pour les Rouge et bleu, qui avaient vu la veille l’OM se rapprocher provisoirement à quatre points.

Dembélé rime avec Bonne année

Contre toute attente, ce sont bien les Verts qui manquent d’un rien de faire encore un peu plus descendre la température en début de partie, mais malheureusement pour les visiteurs, Zuriko Davitashvili est mis en échec par Gianluigi Donnarumma puis Lucas Hernandez. Une dizaine de minutes pour se mettre dedans, et Paris se réchauffe progressivement : le remuant Senny Mayulu s’essaie à deux reprises, sans succès, et Gonçalo Ramos n’appuie pas assez sa frappe pour tromper Gautier Larsonneur.

La solution vient finalement du Parisien de ce début d’année : Dembélé, qui perce, repique sur son pied gauche et trompe une première fois le pêcheur du Conquet (1-0, 14e). Cette fois, les champions de France sont lancés, et si le dernier rempart stéphanois claque la frappe de Lee Kang-in, il s’incline à nouveau devant le n°10 local, cette fois sur un penalty signalé par la VAR après une main de Léo Pétrot (2-0, 23e). Luis Enrique n’a rien voulu lui souhaiter pour la nouvelle année à la veille du match, mais l’international tricolore brille encore, une semaine après avoir dessiné la victoire contre Monaco, et s’attire les chants élogieux du virage Auteuil. Positionné très haut sur le terrain, Saint-Étienne laisse de nombreux espaces et manque de le payer à plusieurs reprises, mais la réussite continue de fuir Bradley Barcola : l’ailier voit d’abord sa frappe détournée par le pied de Larsonneur, puis son but refusé après un croche-patte sur Benjamin Bouchouari.

Le Zuriko vert frappe encore

Barcola continue de tout tenter au retour des vestiaires, sans plus de réussite. Un déboulé à toute berzingue pour aller buter sur Larsonneur en angle fermé, ou une demi-volée envoyée au-dessus : ce n’est pas ce dimanche soir que le Gone pourra retrouver le patch de meilleur buteur du championnat. Pire, à force de tergiverser, Paris est puni sur la première frappe forézienne de la seconde période, un coup franc direct de Davitashvili qui fait mouche (2-1, 64e) : pas le Géorgien que le Parc espère voir marquer chaque week-end. Malgré le retour soudain du suspense, Paris reprend le fil de sa rencontre, entre les arabesques de Désiré Doué et les montées du capitaine Achraf Hakimi. Sans doute hors-jeu, Dembélé rate le triplé en s’emmêlant les pinceaux face au but puis en envoyant une praline directement en tribune Boulogne, et le score n’évoluera plus. Deuxième victoire en deux matchs pour les Parisiens, dans ce mois de janvier de tous les dangers.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, L. Hernandez (Pacho, 63e), Beraldo, N. Mendes – Mayulu (Vitinha, 71e), F. Ruiz, K. Lee – O. Dembélé, G. Ramos (D. Doué, 63e), Barcola (Zaïre-Emery, 79e). Entraîneur : Luis Enrique.

ASSE (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Mouton (Amougou, 63e) – Davitashvili (N’Guessan, 87e), Stassin, Cafaro (Boakye, 45e). Entraîneur : Eirik Horneland.

