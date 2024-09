Brest en état de Graz

Brest 2-1 Sturm Graz

Buts : Magnetti (23e) et Sima (56e) pour les Ty-Zefs // Fernandes (CSC, 45e+1) pour Die Schwoazn

Expulsion : Lavalée (88e)

Une histoire qui commence très bien ! Douzième club français à disputer la Ligue des champions, Brest a réussi son baptême du feu en battant les Autrichiens de Sturm Graz à Roudourou (2-1). Pour cette rencontre historique, considérée comme la « plus simple » des huit confrontations qui attendent les Ty-Zefs dans cette saison régulière de C1, les hommes d’Éric Roy ont parfaitement rempli le contrat, faisant de nouveau chavirer les spectateurs brestois dans une nuit enchantée.

Magnetti, à jamais le premier

Les Ty-Zefs, tout sauf timorés par ce nouveau décorum, démarrent fort la rencontre. Dès la 5e minute de jeu, à la suite d’une perte de balle plein axe d’un défenseur autrichien, Romain Faivre, idéalement placé, élimine un joueur, avant d’être repris rugueusement dans la surface de réparation. Le stade s’insurge et réclame un penalty. L’arbitre, lui, ne bronche pas, et à raison. Dominateurs, les Brestois peinent d’abord à se créer de vraies opportunités, à l’image de la tentative des 25 mètres de Magnetti qui termine en tribune (6e) ou de la reprise de volée ambitieuse, mais non cadrée de Fernandes (14e). Dans un premier acte haché par de nombreuses fautes autrichiennes, les hommes de Christian Ilzer prennent progressivement la confiance. Le vent semble tourner, mais Hugo Magnetti, à la retombée d’une longue touche bretonne mal dégagée par le capitaine adverse Stanković, claque une reprise demi-volée puissante, imparable pour le portier adverse, et délivre tout le stade (1-0, 23e). Le Marseillais sera à jamais le premier buteur du club breton en C1.

🤯 LE 1ER BUT DE L'HISTOIRE DE BREST EN LIGUE DES CHAMPIONS, ET QUEL BUT !!! 🔴⚪#SB29STU | #UCL pic.twitter.com/Z7N395d7Y8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

Dans la foulée, Graz tente de répliquer par Bøving, mais son tir est repoussé du bout des gants par Bizot (28e). Les Pirates, rarement submergés par des vagues offensives des Schwoazn, se font pourtant surprendre juste avant la mi-temps. Sur une relance rapide, l’entrejeu brestois se fait ouvrir en deux. Parfaitement lancé par Gazibegović, Bøving déborde et tente un centre, dévié dans ses propres filets par Fernandes (1-1, 45e+1). Frustrant.

Sima, l’acrobate

Captain Chardonnet ne compte pas pour autant en rester là et, dès la reprise, donne le ton avec un coup de casque qui rase le cadre de Scherpen (48e). Les Ty-Zefs retrouvent des couleurs et font à nouveau basculer la rencontre : sur un long ballon de Lala, Ajorque dévie le cuir dans la surface de réparation adverse. Opportuniste, Sima se joue parfaitement d’Aiwu avant de reprendre le ballon d’une volée à bout portant (2-1, 56e). Pas rassasiés, les Bretons essaient d’enfoncer le clou. À la suite d’un bon centre d’Ajorque, Sima, encore lui, tente une tête décroisée, largement à côté (69e). À la suite d’une pluie de cartons jaunes, la rencontre se tend. En fin de match, l’entrant Doumbia est proche de mettre fin aux espoirs des Autrichiens, réduits à 10 après l’expulsion de Lavalée (88e), mais le gardien adverse l’en empêche (87e) avant que Martin, après un une-deux génial avec Ajorque, ne rate aussi la balle de match. Qu’importe, si tout n’a pas été parfait, Brest l’emporte, glane trois points, et offre encore une soirée magique aux siens.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi (Haïdara, 84e) – Camara (Martin, 70e), Fernandes (Doumbia, 71e), Magnetti – Faivre (Del Castillo, 63e), Ajorque, Sima (Pereira Lage, 84e) Entraîneur : Éric Roy.

Sturm Graz (4-3-1-2) : Scherpen – Lavalée, Wüthrich (Johnston, 10e), Aiwu, Gazibegović – Stanković, Kiteishvili (Camara, 79e), Horvat – Bøving – Jatta (Zvonarek, 60e), Biereth (Yardimci, 79e) Entraîneur : Christian Ilzer.

