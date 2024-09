Le bijou de Magnetti pour le premier but brestois en Ligue des champions

Historique, ça rime avec magnifique.

Pour le premier match de son histoire en Ligue des champions, le Stade brestois a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Face au Sturm Graz, les Finistériens ont démarré leur campagne européenne pied au plancher avec la même volonté offensive que celle affichée en Ligue 1 depuis déjà plus d’un an. Pour ouvrir le score, il fallait compter sur l’un des grands artisans de cette qualification : Hugo Magnetti. En dehors de la surface, le milieu de terrain du SB29 ne se pose pas de question, contrôle de la poitrine et arme une reprise de volée parfaite. Le petit filet est trouvé, mais c’est un grand pas pour le club.

🤯 LE 1ER BUT DE L'HISTOIRE DE BREST EN LIGUE DES CHAMPIONS, ET QUEL BUT !!! 🔴⚪#SB29STU | #UCL pic.twitter.com/Z7N395d7Y8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

C’est quand même dommage de faire vibrer le stade de Roudourou et pas Francis-Le Blé…

Brest en état de Graz