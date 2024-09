En direct : Brest - Sturm Graz (2-1)

ET C'EST FI-NI-TO !!!! Brest remporte son premier match de ligue des Champions pour son baptême du feu !!! C'est complétement fou !!! Auteur d'une trés très belle seconde période, récompensée par le but de Sima, Brest prend les trois points dans un Roudourou transformé en Fest-Noz !!! Merci à tous d'avoir suivi ce live avec nous, bonne nuit et à très vite sur So foot !