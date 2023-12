Alexandre Lacazette évoque son histoire ratée avec l’équipe de France

Le train est passé.

Dans une interview pour la chaîne YouTube Colinterview, Alexandre Lacazette (16 sélections, plus appelé en équipe de France depuis un doublé contre l’Allemagne en novembre 2017) dresse un constat lucide au sujet des Bleus : « La sélection n’est plus celle qui rassemble les 23 meilleurs joueurs français, c’est un groupe de joueurs qui sait cohabiter ensemble et peut prétendre à gagner des choses ! »

<iframe loading="lazy" title="Les Bleus, l'OL, Benzema, Arsenal et sa relation avec Aubameyang... Lacazette se confie sans filtre" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/zCQxTFE3WYI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Trois fois présent dans le groupe des réservistes pour les grandes compétitions (Coupes du monde 2014 et 2018, Euro 2016), l’attaquant révèle qu’il lui a « fallu du temps pour s’y faire », à chaque fois. « L’absence la plus douloureuse pour moi, c’était en 2018. J’avais plein de copains dans l’équipe et j’étais un joueur affirmé ! »

C’est après cette compétition qu’il a semble-t-il compris qu’il était « banni de ce groupe » : « J’étais réserviste à chaque fois et d’autres joueurs passaient devant moi pour pallier les blessures. » Le joueur de 32 ans avoue qu’après la victoire en 2018, il a « revu (ses) plans de carrière » pour ensuite se « consacrer à 100% au football en club. La réalité, c’est que je n’ai pas eu le choix. »

Si vous voulez vous faire une idée, Moussa Sissoko compte 4,5 fois plus de sélections que Lacaz’.

