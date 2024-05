Un groupe d'ultras lorientais envahit le terrain d'entraînement

Ça change du poisson pourri.

Ce mercredi, jour de Fête du Travail, les joueurs de Lorient n’étaient pas au repos mais bien sur les terrains d’entraînement pour préparer la rencontre de dimanche face à Lens. Une séance plutôt particulière puisqu’elle a été interrompue pendant quelques minutes par présence d’une quarantaine de membres des Merlus Ultras 1995, venus exprimer leur mécontentement sur la fin de saison du FCL sur la pelouse de Ploemeur. D’après Ouest-France, le principal groupe de supporters Lorientais a échangé pendant cinq minutes avec le staff et les joueurs et fait passer plusieurs messages appelant à la fierté et au respect du maillot et des fans, ainsi qu’à la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Avant-dernier du championnat avec 26 points glânés en 31 matchs, Lorient accuse trois unités de retard sur Metz (barragiste) et Le Havre (15e). Les Merlus affronteront Lens, Marseille puis la lanterne rouge Clermont en clôture de la Ligue 1. Trois finales pour espérer se maintenir dans l’élite au 18 mai prochain et ne pas retomber en Ligue 2, quatre ans après l’avoir quittée.

La Ligue des mécontents.