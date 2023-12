Les supporters lorientais déposent 400 kg de poissons pourris devant le centre d’entraînement

Il est pas frais, ton poisson !

Après la lourde déconvenue chez le rival brestois (4-0), les supporters du FC Lorient ont fait savoir, à leur manière, que la situation du club devient inquiétante. Avant-derniers de Ligue 1, avec un seul succès lors des 14 derniers matchs (9 défaites, 4 nuls), les hommes de Régis Le Bris ont vu 400 kilos de poissons pourris être déposés devant leur centre d’entraînement. Ce sont les bien nommés Merlus Ultras 1995 qui sont venus offrir, dans la nuit, ce drôle de cadeau de Noël accompagné d’une banderole salée : « Bien pourri, comme vous ».

📸 J17 : BR**T – LORIENT 🐟 400 kilos de poisson bien pourri, comme vous ! 👉🏼 https://t.co/xqQEapUzcw pic.twitter.com/cRTSPXynwr — Merlus Ultras 1995 – Kop Sud FC Lorient 1926 (@KopSudFCL1926) December 21, 2023

Sur son site internet, le groupe de supporters n’y est pas non plus allé avec le dos de la cuillère : « Dernier match de l’année 2023, et déplacement interdit en terre grisaille. Suite à la nouvelle défaite honteuse (et le terme est gentil) de notre équipe, une action est organisée devant Kerlir après le match par une vingtaine de membres. 400 kg de poisson seront déposés devant le portail. Que les personnes non concernées, et qui ne respectent pas l’institution FC Lorient se cassent très loin de notre club ! »

Pour l’heure, les Merlus coulent.

Brest et Doumbia dévorent Lorient