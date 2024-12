Boutique So Foot : nos 5 idées cadeaux pour Noël !

#1 – Le livre « Zidane : roulette, tonsure et première étoile »

Grâcieux, discret, simple, fougueux, extraterrestre, timide, violent, idolâtré, patriote, brillant, amoureux, présidentiable, aérien, humble, fidèle, clanique, fascinant, apolitique, mutant, meneur, mercantile, travailleur, paternel, stratège, prudent, attachant, généreux, mélancolique, meneur, immortel… Et légendaire. Zinédine Zidane est tout cela à la fois, mais préfère se taire plutôt que de se définir. Tout le contraire de ce livre qui, à travers des articles inédits et des photographies collector, retrace comme jamais le parcours du fils d’immigré des cités Nord de Marseille devenu plus grand joueur-entraîneur de l’histoire du football mondial. Vous saurez tout sur le Zizou.

Commander ce livre

#2 – T-shirt « Abedi, Rudi, Basile… » Marseille 93

T-shirt hommage au quatuor emblématique de l’Olympique de Marseille 93, vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs Champions :

Abedi Pelé

Pelé Rudi Völler

Völler Didier Deschamps

Deschamps Basile Boli

Commander ce t-shirt

#3 – Très grand tirage Di María & les ultras, 2020

Ángel Di María, arrivé en 2015, non content d’être devenu le meilleur passeur de l’histoire de Paris devant Safet Sušić, a laissé son empreinte sur les grands matchs de l’histoire récente du club. Le match aller contre Barcelone en 2017, le classique contre Marseille en 2019, le match de poule contre le Real Madrid la même année. Ce magicien a même réalisé l’exploit de faire exulter ses supporters à distance lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund. Après un match aller médiocre et une défaite 2-1, les joueurs de Thomas Tuchel remportent le retour (2-0). Grâce à un coup de patte de Di María sur corner, Neymar marque le premier but suivi par Bernat juste avant la mi-temps. À la fin du match, c’est la libération. Les Parisiens courent dans les escaliers du Parc des Princes donnant sur l’extérieur pour communier avec les supporters qui ont bravé les interdits.

Commander ce tirage

#4 – Chaussettes foot district « J’tire d’aucun des 2 pieds »

Les chaussettes parfaites pour les footballeurs/ses du dimanche qui ne savent toujours pas de quel pied tirer. Pied gauche : « Je sais pas si je suis droitier ou gaucher… » Pied droit : « J’tire d’aucun des deux pieds ».

Commander cette paire

#5 – Coffret collector « Inter Ronaldo 98 »

L’équipe de So Foot a imaginé un coffret collector « Inter Ronaldo 98 » comprenant :

1 maillot domicile de l’Inter Milan 1997/98

1 hors-série So Foot spécial Italie

Álvaro Recoba, Diego Simeone, Taribo West, Youri Djorkaeff, Ivan Zamorano et surtout Ronaldo. Cette saison-là est mythique à plus d’un titre pour l’Inter, qui malgré sa deuxième place finale derrière la Juve, verra son attaquant brésilien terminer meilleur buteur de Serie A avec 25 buts, empocher un Ballon d’or pour sa fin de saison avec le Barça et son début avec les Nerazzurri, mais surtout soulever une nouvelle Coupe de l’UEFA face à la Lazio (et des victoires face à Lyon, Strasbourg, Schalke 04 et le Spartak Moscou aux tours précédents). Avec ce maillot, nous vous proposons un hors-série So Foot 100% Italie avec dedans Baggio, Lippi, Del Piero, Rivera, Sacchi, Mazzola, Cannavaro, Chinaglia, Totti, Inzaghi, Chiellini, Buffon, Berlusconi, Materazzi, De Rossi, Zola, Mancini, et même… Fabrice Drouelle.

Commander ce coffret

Monaco repart de l’avant contre le Téfécé