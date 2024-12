Quentin Merlin tire le bilan de sa progression depuis son arrivée à l’OM

Pas encore enchanteur.

Débarqué à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Quentin Merlin fait peu à peu son trou sur la Canebière. Avec des hauts, mais aussi des moments plus compliqués, comme récemment avec une perte de balle coupable lors de la déroute contre Auxerre. « J’ai revu le match en rentrant, comme toujours, et j’ai passé une demi-heure au téléphone avec mon père à cause de ça. C’est la première fois que je m’arrête comme ça dans un match, a-t-il reconnu dans un entretien à l’AFP. Et honnêtement, ma seule envie c’était d’envoyer un message sur notre groupe et de m’excuser auprès de mes équipiers et du staff, parce que c’est un manque de respect. » Depuis, l’ancien Nantais a démarré sur le banc contre Lens et Monaco. « On en a discuté avec le coach. Disons qu’il m’a un peu grondé… Cette réaction, je ne dois plus l’avoir, c’est trahir son équipe. Donc c’est une fois mais pas deux. »

Une progression à son rythme

L’occasion également, pour l’international espoirs, de dresser un premier bilan sur sa progression, près d’un an après avoir quitté son club formateur. « Je suis arrivé à une période compliquée mais ça m’a permis de me découvrir humainement. Et cette saison, je me sens très bien, assure-t-il. Quand tu arrives dans un grand club, c’est normal d’avoir un temps d’apprentissage. Même des grands joueurs comme Rabiot ou Højbjerg ont ce temps d’adaptation, peut-être plus court, parce qu’ils ont plus d’expérience. Mais quand je suis arrivé, je n’avais fait que Nantes, je découvrais tout. Là-bas, j’avais ma famille, quand j’avais un petit souci, “Allo papa, allo maman”, c’était plus simple. Ne plus être le chouchou de la Beaujoire et des supporters, ça m’oblige à donner plus. »

Pour gagner plus ?

