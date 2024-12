Zlatan Ibrahimović ne veut pas devenir entraîneur : « C’est trop de travail »

Comme quoi, ça n’est peut-être pas si confortable, un banc.

Contrairement à nombre d’anciens joueurs, Zlatan Ibrahimović ne cache pas que le poste d’entraîneur ne l’attire guère. Conseiller spécial des joueurs du côté de l’AC Milan, l’ancien attaquant affirme ne pas vouloir les trop grandes responsabilités qui vont avec le rôle de coach. « Il faut couvrir tellement de domaines, trouver des idées et des solutions, préparer et suivre les matchs, coacher, a-t-il avoué dans un entretien pour Sports Illustrated. On travaille jour et nuit. Une année en tant qu’entraîneur me paraîtrait dix. C’est trop de travail pour moi, ça ne m’attire pas. » Retraité depuis l’été 2023, l’ancienne star du PSG se plaît donc dans une fonction plus en retrait du terrain.

Avant de prendre les rênes du Diavolo ?

