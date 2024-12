Lorient prend les commandes, le Red Star grappille

Les temps sont durs.

Six matchs, sept buts : la 15e journée de Ligue 2 a commencé sur un rythme très lent vendredi. Candidat assumé à la montée, Lorient a tenu son rang en dominant Troyes pour prendre provisoirement la tête du championnat avec deux points d’avance sur le Paris FC et Dunkerque (2-0). Une « pluie de buts » à côté du reste de la soirée. Annecy a aussi assuré contre Clermont (2-0). Le FCA se hisse ainsi à la quatrième place du championnat.

Guingamp s’est réveillé in extremis pour faire le plein face au cancre Martigues et rester en embuscade, en sixième position (0-1). Battu par Laval (1-0), Caen reste hors de la zone rouge, mais en position précaire, avec le même nombre de points que le barragiste Troyes et l’avant-dernier, le Red Star, qui a gratté un point face à Bastia (0-0). Rodez s’est en revanche donné de l’air contre Pau (1-0). Le RAF compte maintenant quatre points d’avance sur la zone rouge.

Qui vivrAveyron !

Laval 1-0 Caen

But : Sanna (12e)

Lorient 2-0 Troyes

Buts : Mvuka (29e), Pagis (71e)

Annecy 2-0 Clermont

Buts : Bermont (10e), Cissé (90e+7 S.P.)

Red Star 0-0 Bastia

Rodez 1-0 Pau

But : Bentayeb (88e)

Martigues 0-1 Guingamp

But : Labeau (88e)

Expulsion : Solvet (90e+1) pour Martigues

